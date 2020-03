Il 'macabro' scambio di sangue fresco dei pipistrelli vampiro come comportamento sociale

Una ricerca mette in luce un interessante comportamento sociale dei pipistrelli vampiri che scambiano il sangue appena bevuto con altri individui sconosciuti come segno di “amicizia”.

Può sembrare alquanto macabro e, forse, anche un po’ disgustoso vedere due pipistrelli vampiri che si scambiano del sangue fresco appena bevuto, ma sembra che questo sia un modo, per questi animali, di stringere o aumentare i legami sociali tra individui della stessa specie che non si conoscono e non hanno parentele. Questi animali sembra siano molto propensi a scambi sociali e lo scambio di sangue fresco è solo uno dei comportamenti atti ad aumentare la socialità all'interno del branco o tra branchi differenti. Lo studio è stato effettuato a seguito di una serie di osservazione, da parte della Ohio State University, di una specie ben precisa di pipistrello vampiro chiamata Desmodus rotundus. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Current Biology e sono stati presi in esame due diversi gruppi di questi pipistrelli.

Questi due gruppi, tra di loro, non si conoscevano perché arrivavano da zone diverse ed i comportamenti dei membri del gruppo sono stati osservati per un tempo pari a 15 mesi. Dopo un periodo di tempo trascorso perché i due gruppi si ambientassero, è stato osservato che il 15% degli individui ha scambiato il sangue con individui sconosciuti. Questo comportamento può sembrare strano ma questi pipistrelli, per vivere, hanno bisogno di bere sangue fresco almeno una volta ogni tre giorni.

Da questo punto di vista, ecco che questo comportamento può risultare importante e, forse, anche un modo per salvare la vita a quegli individui che non sono riusciti a nutrirsi, aiutandoli. Ma questo non è l’unico comportamento sociale che questi vampiri mettono in campo: sembra, infatti, che sia pratica comune anche quella di spazzolarsi la pelliccia, tra di loro, per rimuovere i parassiti nocivi. Tutti questi comportamenti sociali, quindi, non fanno altro che aumentare il legame tra individui che non si conoscono.