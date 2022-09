I macachi a Bali si divertono con i giocattoli sessuali fatti in pietra

Esistono molti animali capaci di utilizzare degli strumenti, come ad esempio i cinghiali, ma sono pochi gli animali che sono capaci di utilizzare degli strumenti... sessuali. Ciò - incredibile ma vero - è quanto emerge da un nuovo studio pubblicato sulla rivista Ethology: International Journal of Behavioral Biology.

Un team di scienziati ha osservato da vicino un gruppo di macachi dalla coda lunga - da 700 a 1.000 scimmie - che vivono nell'ambiente urbano del Santuario della Foresta delle Scimmie nel centro di Bali, in Indonesia. Qui gli esperti hanno precedentemente notato qualcosa di molto particolare: le creature usavano picchettarsi ripetutamente e strofinarsi dei ciottoli sulla loro area genitale.

Incuriositi da questo comportamento, gli addetti ai lavori del nuovo studio hanno voluto valutare se le pietre potessero essere strettamente considerate uno strumento simile a un "sex toy" e, incredibilmente, avevano ragione. Ciò era particolarmente evidente nei maschi, che utilizzavano gli strumenti in pietra in tantissimi contesti sessuali, ma anche nelle femmine.

I primati non sono estranei ai giocattoli sessuali e ad altri mezzi per il raggiungimento dell'orgasmo. In precedenza, infatti, i ricercatori hanno studiato scimpanzé maschi selvatici utilizzare un oggetto artificiale per gaudio sessuale e sono stati osservati macachi giapponesi che si strofinavano contro la schiena di un cervo per il medesimo motivo.

Uno studio così particolare dimostra ancora una volta che la padronanza degli strumenti (nonostante gli utensili di pietra siano messi in dubbio) fornisce indubbiamente un vantaggio per la sopravvivenza di una manciata di specie. "I nostri risultati supportano l'idea che l'uso degli strumenti si evolve in fasi da comportamenti inizialmente non funzionali, come il gioco di oggetti, attraverso l'apprendimento dell'affordance", hanno aggiunto infine i ricercatori.