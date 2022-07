I macachi stanno improvvisamente terrorizzando le persone in Giappone

Non è passato poi troppo tempo da quando abbiamo trattato su queste pagine i macachi che fanno da camerieri in Giappone. Ora però, sempre nel Paese del Sol Levante, questo animale sta spaventando non poche persone.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizmodo e Associated Press, nei pressi della città di Yamaguchi, che si trova nel sud-ovest del Giappone, le scimmie selvatiche hanno improvvisamente iniziato ad attaccare un buon numero di persone. Sarebbero infatti 56 i coinvolti e nessuno riesce a spiegarsi l'accaduto, tanto che Masato Saito, funzionario locale, ha affermato di non aver mai visto nulla di simile in tutta la sua vita.

Si è dovuta mettere in piedi un'unità speciale per catturare i macachi e tranquillizzarli, ma nel frattempo la strana vicenda ha fatto il giro del mondo, facendo trapelare anche la notizia che sarebbero stati presi di mira persino anziani e bambini. Saito ha affermato in merito che le scimmie "tendono ad avvicinarsi di soppiatto e ad attaccare da dietro, spesso afferrando le gambe".

Per fortuna per il momento non ci sono feriti gravi, anche se alcune vittime avevano graffi e morsi su tutto il corpo. Non è chiaro il motivo per cui ci sia stata questa escalation di attacchi, che sta terrorizzando coloro che si trovano nei pressi Yamaguchi. I consigli forniti da Saito per difendersi da una scimmia selvatica aggressiva sono quelli di non guardarla negli occhi, rendersi il più "grandi" possibile (ad esempio, allargando il mantello) e allontanarsi in modo silenzioso, evitando mosse improvvise.