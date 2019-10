Macachi che vivono nella stessa zona utilizzano strumenti diversi

Un team di scienziati ha osservato due gruppi diversi di macachi a coda lunga che vivono in Thailandia e, in particolare, è stato osservato come essi utilizzassero strumenti di pietra.

E’ risaputo che gli animali usino strumenti che raccolgono in natura per essere più efficienti durante la raccolta di cibo o per procacciarsi prede altrimenti inaccessibili. Gli esempi più famosi sono quelli dei primati che, dopo aver liberato un ramoscello dalle foglie, lo infilano all'interno di un formicaio per divorare gli insetti che, credendo il bastoncino un nemico, vi rimangono attaccati con le tenaglie e finiscono divorati. Tuttavia di esempi ve ne sono tantissimi e questi macachi della Thailandia sono altamente specializzati nell'uso e nella creazione di strumenti in pietra.

Questi primati usano strumenti in pietra per mangiare creature, specialmente marine, che sono protette all'interno di un guscio resistente. Queste creature marine possono essere granchi, ostriche o altri tipi di molluschi. Gli strumenti che i macachi creano servono proprio per schiacciare, come un martello, il guscio dei molluschi fino a romperlo e raggiungere, così, la tenera carne. Gli scienziati hanno studiato, in particolare, due gruppi di macachi che si trovavano a circa quindi chilometri di distanza ed hanno analizzato 115 strumenti di loro creazione.

Un gruppo di macachi si trovava sull'isola di Boi Yai mentre il secondo nella Baia di Lobi. Nonostante i due gruppi si trovassero a condividere praticamente lo stesso ambiente e a mangiare le stesse prede, si è notato che gli strumenti creati dal gruppo di Boi Yai erano più pesanti del gruppo che risiedeva nella baia. In più gli strumenti di Boi Yai erano anche più usurati.

Andando ad analizzare il cibo dei due gruppi, gli scienziati hanno notato che le ostriche che mangiavano sull'isola di Boi Yai erano più grosse, quindi con un guscio più resistente, e da qui il bisogno di strumenti più grossi e pesanti. Da qui la riflessione degli scienziati: la scelta di uno strumento più pesante per aprire ostriche più grosse non può essere spiegato con un comportamento codificato nel DNA bensì come una scelta consapevole da parte dell’animale e, diciamo così, una tradizione che i membri del gruppo si tramandano.