Macaulay Culkin è di nuovo Kevin McAllister di Mamma Ho Perso l'Aereo nello spot di Google

Simpatico annuncio natalizio per Google Assistant, che riprende uno dei film di Natale più iconici e popolari della storia recente: Mamma Ho Perso L'Aereo. Protagonista dello spot è, ovviamente, Macaulay Culkin, l'attore non più ragazzino che nella pellicola interpretava Kevin McAllister, costretto a restare solo a casa.

La pubblicità, come si può vedere tramite il player presente in apertura, riprende una delle scene iniziali del film, in cui McAllister si ritrovava solo a casa dopo aver perso l'aereo per la Florida, con cui sarebbe dovuto andare insieme alla famiglia per le vacanze di Natale.

Nello spot però il ragazzo non è completamente solo: a fargli compagnia c'è Google Assistant, con cui interagisce tramite diversi dispositivi. E' anche presente la scena in cui Kevin per spaventare i ladri manda a tutto volume l'audio di una scena d'omicidio, solo che questa volta ad avvisarlo che c'è qualcuno alla porta ci pensa Assistant che mostra anche le immagini dalla telecamera di sorveglianza.

Per un periodo di tempo limitato sono anche presenti degli easter egg dedicati a Mamma Ho Perso L'Aereo, tra cui "Ciao Google, sono l'uomo di casa", che riprende la frase detta da McAllister quando si rende conto di essere da solo nella villa.

Google ha anche distribuito un simpatico making of dello spot, che trovate in calce.