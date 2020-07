MacBook Air da 13 pollici con SSD da 256GB in offerta a meno di 1000 Euro su Amazon

Torna in offerta su Amazon il MacBook Air da 13 pollici. La società di Jeff Bezos consente di portare a casa il laptop di Apple a meno di mille Euro, con un risparmio considerevole rispetto al prezzo di listino.

Nella fattispecie, il MacBook Air da 13 pollici con processore Intel Core i3 dual-core di decima generazione, 8 gigabyte di RAM ed SSD da 256GB può essere acquistato a 999,90 Euro, rispetto ai 1.229 Euro imposti dal produttore americano per la stessa variante. Dati alla mano, il risparmio è di 229,10 Euro, pari al 19%.

A livello tecnico siamo di fronte ad un MacBook con schermo Retina da 13,3 pollici dotato di tecnologia True Tone, a cui si aggiunge la tastiera Magic Keyboard retroilluminata e dotata di Touch ID per il riconoscimento dell'impronta digitale ed i pagamenti sicuri attraverso Apple Pay. La variante in questione è color argento.

Amazon consente anche di aggiungere la garanzia extra AppleCare+ direttamente dalla scheda, spuntando l'apposita casella presente in alto a destra e pagando 249 Euro. E' anche possibile acquistare un accessorio extra come l'adattatore USB-C to USB a 23 euro, il Magic Mouse 2 a 74,99 Euro e l'adattatore multiporta USB-C ad AV a 69,99 Euro.

Nel momento in cui stiamo scrivendo, la consegna è garantita per il 25 Agosto.