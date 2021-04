MacBook Air da 13 pollici con SSD da 512Gb e chip M1 al minimo storico su Amazon

La settimana di Amazon si conclude con uno sconto molto interessante sul MacBook Air di Apple, con processore Apple M1 ed SSD da 512 gigabyte, che raggiunge il minimo storico dal lancio.

Sconto Apple MacBook Air M1

Apple MacBook Air (13", Chip Apple M1 con CPU 8-core e GPU 8‑core, 8GB RAM, 512GB SSD) - Argento: 1.279,90 Euro (1.429 Euro)

Si tratta di uno sconto molto interessante se si tiene conto del prezzo di listino imposto dal colosso di Cupertino, e rappresenta il minimo storico raggiunto sulla piattaforma di Jeff Bezos che permette anche di effettuare il pagamento a rate in cinque mensilità a tasso zero e spese zero.

La spedizione ovviamente beneficia di tutti i vantaggi previsti dal Prime, inclusa la consegna a stretto giro di orologio direttamente presso la propria abitazione e la possibilità di effettuare il reso secondo le tempistiche classiche.

Amazon permette anche di aggiungere la garanzia AppleCare+ per MacBook e MacBook Air della durata di due anni semplicemente spuntando l'apposita casella direttamente in basso a destra e pagando un sovrapprezzo di 249 Euro, come stabilito dal prezzo di listino di AppleCare.

Come sempre, non è stata diffusa alcuna informazione in merito alla data di scadenza dell'offerta, e rinnoviamo il nostro consiglio ad effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.