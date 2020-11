MacBook Air da 13' con SSD da 256 gb ed iPad in sconto su eBay per il Black Friday

Anche eBay prende parte al Black Friday 2020, con una serie di promozioni che sono già iniziate da qualche giorno e che nella giornata odierna danno spazio a due offerte su due prodotti Apple molto popolari, che possono essere acquistati a prezzo ridotti rispetto a quelli di listino.

Il MacBook Air da 13,3 pollici, nella configurazione con Display Retina, con processore Intel Core i3, 8 gigabyte di RAM ed SSD da 256 gigabyte è disponibile a 999,90 Euro, 100 Euro in meno rispetto ai 1099 Euro di listino, per un risparmio del 9%. Il venditore in questione è Monclick Italia, che ha una percentuale di feedback positivi del 97,6% a fronte di oltre 205mila feedback, e consente anche di aggiungere l'estensione di garanzia per un anno con Allianz Assitance IT a 39,50 Euro.

In sconto anche l'iPad del 2020, con 32 gigabyte di memoria interna, nella colorazione Space Grey e con display da 10,2 pollici. La variante WiFi Only è disponibile in sconto a 349,99 Euro: lo sconto è di 40 Euro rispetto al prezzo imposto da Apple sul proprio store, di 389 Euro.

Su entrambi i prodotti viene offerta la spedizione gratuita e la possibilità di effettuare il pagamento anche attraverso PayPal, oltre che tramite i metodi promozionali.