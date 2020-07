MacBook Air da 13' con SSD da 256GB in super sconto su Amazon

Super sconto di Amazon sul MacBook Air da 13 pollici. Il colosso di Seattle infatti permette di portare a casa ad un prezzo molto conveniente il laptop di Apple, che raggiunge il prezzo più basso di sempre, al pari di quello di qualche settimana fa.

Il computer, infatti, è disponibile a 1.049 Euro, 180 Euro in meno rispetto ai 1.229 Euro richiesti da Apple per la stessa configurazione: il risparmio è considerevole quindi e pari al 15%. Amazon consente anche di effettuare il pagamento a rate con Cofidis, di cui abbiamo avuto modo di parlare su queste pagine e che propone dei tassi d'interesse molto vantaggiosi studiati ad hoc per la società americana.

Per quanto concerne la configurazione, siamo di fronte alla versione con display Retina da 13,3 pollici con True Tone, con processore Intel Core i3 dual-core di decima generazione ad 1,1 GHz, 8 gigabyte di RAM ed appunto storage da 256GB. Il PC in questione ha la scocca grigio siderale, ed è venduto e spedito direttamente da Amazon che garantisce l'arrivo a casa entro domani, lunedì 13 Luglio 2020, se si effettua l'ordine nelle prossime quattro ore. E' anche possibile aggiungere la AppleCare+, ovvero la garanzia aggiuntiva di tre anni, al prezzo di 249 Euro.