MacBook Air da 13' con SSD da 512GB ed i5 in offerta al prezzo più basso su Amazon

Continua la discesa del prezzo per il MacBook Air da 13 pollici su Amazon. Dopo lo sconto di qualche settimana fa, infatti, quest'oggi l'e-commerce di Jeff Bezos propone un'altra offerta, che porta il costo ulteriormente al minimo storico.

Il MacBook Air da 13 pollici, con processore Intel Core i5 quad-core di decima generazione ad 1,1 Ghz, 8 gigabyte di RAM ed SSD da 512 gigabyte, nella colorazione oro può essere acquistato a 1.359 Euro, l'11% rispetto ai 1.529 Euro di listino, per un risparmio di 170 Euro.

Il laptop della società di Cupertino include anche la Magic Keyboard retroilluminata con pulsante dedicato al Touch ID, ed una serie di altoparlanti che regalano un suono stereo più chiaro, con bassi fino a due volte più potenti ed il 25% del volume in più. Lo schermo, ovviamente Retina, include anche la tecnologia True Tone. Presente anche la videocamera FaceTime HD per le videochiamate, a cui si aggiunge un sistema a tre microfoni in grado di rilevare la voce in maniera più accurata.

Amazon consente anche di implementare la protezione aggiuntiva AppleCare+ per MacBook e MacBook Air della durata di tre anni al prezzo di 249 Euro. Attraverso la scheda è posibile anche scegliere il cavo USB-C to USB, il Magic Mouse 2 e l'adattatore multiporta.

Amazon garantisce la consegna entro domani ordinando nelle prossime otto ore.