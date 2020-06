MacBook Air da 13' con SSD da 512GB in sconto al minimo storico su Amazon

La giornata di sconti quest'oggi si apre con un interessante sconto su un MacBook Air di Apple. Il laptop da 13 pollici, nella versione con SSD da 512 gigabyte infatti scende al minimo storico su Amazon, con un'offerta che sicuramente stuzzicherà molti.

Il computer con schermo da 13,3 pollici, infatti è disponibile a 1.416,99 Euro, 112,01 Euro in meno rispetto al prezzo consigliato di 1.529 Euro: dati alla mano di Keepa, non ha mai raggiunto un prezzo così basso.

Per quanto riguarda la configurazione, si tratta del MacBook Air con processore Intel Core i5 quad-core di decima generazione ad 1,1 Ghz, accompagnato da 8 gigabyte di RAM ed un SSD da 512GB. Presente ovviamente a Magic Keyboard retroilluminata con il pulsante dedicato al Touch ID, che permette di effettuare gli acquisti in totale sicurezza attraverso la validazione con l'impronta digitale.

Nella scheda prodotto è possibile anche aggiungere la garanzia AppleCare+ per MacBook e MacBook Air per tre anni pagando 249 Euro, ma sono disponibili anche tantissimi accessori supplementari. A 24,41 Euro è possibile includere nella confezione l'adattatore USB-C to USB, a 74,99 Euro invece il Magic Mouse 2 ed a 69,99 Euro l'adattatore multiporta da USB-C ad AV Digital.

Amazon gestisce la vendita e spedizione, che ovviamente beneficia di tutti i vantaggi del Prime.