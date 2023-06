Macbook Air da 15', Apple ha 'tagliato' la Logic Board? Sì, ma c'è un buon motivo

Dopo aver scoperto che l'SSD del Macbook Air M2 da 15" con 256 GB di memoria interna è meno veloce di quello delle versioni più capienti del laptop, arriva ora un'altra interessante scoperta sul nuovo laptop di Cupertino. In particolare, sembra che Apple abbia ridimensionato la Logic Board del Macbook Air M2 nella versione da 15".

Il cambiamento potrebbe sembrare un controsenso, dal momento che il Macbook Air M2 da 15" è più grande della controparte da 13", che pure presenta una Logic Board di dimensioni maggiori. Inoltre, entrambi i PC hanno lo stesso SoC M2, esattamente identico tra una versione e l'altra del laptop della Mela Morsicata. Perché "tagliare" le dimensioni della Logic Board, allora?

La risposta è semplice: per fare spazio ai nuovi speaker integrati da Apple sul suo portatile next-gen. Lo YouTube Max Tech, infatti, ha spiegato che Apple avrebbe ridimensionato la Logic Board del Macbook Air M2 su tutti i lati per fare spazio al nuovo sistema di altoparlanti del device da 15", che rappresenta un netto passo avanti rispetto a quello della variante da 13", per la gioia di chi ama godersi film e serie TV dal proprio laptop.

Non si tratta dell'unico miglioramento "nascosto" del nuovo Macbook di Cupertino. Al contrario, negli scorsi giorni un'executive di Apple aveva già spiegato che il Macbook Air M2 da 15" ha un software migliorato per la gestione della batteria, che così ha la stessa autonomia di quella del Macbook Air M2 da 13" pur con uno schermo nettamente più grande.

Inoltre, pare che Apple abbia rivisto il sistema di raffreddamento del suo laptop di nuova generazione, anche se per ora non è dato sapere se i cambiamenti apportati da Cupertino vadano in positivo o in negativo: nelle scorse ore, per esempio, i colleghi di WCCFTech hanno riportato che il nuovo Macbook Air tende a surriscaldarsi sotto carichi intensi di lavoro. Staremo a vedere se le segnalazioni aumenteranno in futuro.