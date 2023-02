Macbook Air da 15' in arrivo: avrà il chip M2, presentazione alla WWDC?

I Macbook Air M2 sono stati un successo enorme per Apple, che per settimane ha persino faticato a restare al passo con l'elevata domanda dei suoi portatili di nuova generazione. Ora, però, pare che un nuovo Macbook Air con chip M2 sia in arrivo, con un lancio previsto per il secondo trimestre del 2023.

Un articolo di DigiTimes, infatti, spiega che "il primo trimestre del 2023 vedrà le vendite dei Macbook di Apple ridursi, ma nel trimestre successivo ci sarà il lancio di una nuova serie di Macbook Air, stando alle nostri fonti dentro alle catene produttive". Finora, vi ricordiamo che Apple ha lanciato solo due modelli di Macbook Air: uno ha un chip M2 con CPU e GPU a 8 Core e l'altro ha un chip M2 con CPU a 8 Core e GPU a 10 Core. Entrambi hanno uno schermo da 13,6".

Pare dunque che quello che verrà lanciato nel prossimo trimestre sarà un Macbook Air con schermo da 15" o da 15,5". D'altro canto, questo nuovo Macbook Air con schermo più grande dello "standard" per la lineup di portatili di Cupertino era stato rumoreggiato diversi mesi fa, quando vari insider hanno confermato che il prodotto era in lavorazione presso Apple.

DigiTimes, poi, conferma che il nuovo Macbook Air avrà un chip M2 e non un M2 Pro o un M2 Max, che d'altro canto resteranno riservati unicamente ai laptop della linea Pro. Secondo Ross Young, ricercatore di Display Supply Chain Consultants, il dispositivo verrà rilasciato "a inizio aprile", anche se è difficile pensare che Apple lanci un device così importante tramite comunicato, peraltro appena dopo il suo keynote primaverile di marzo.

È invece più probabile che il Macbook Air M2 da 15" arrivi alla WWDC 2023, fissata per il mese di giugno, che si dovrebbe tenere nella prima settimana del mese. In questo modo, un'uscita del portatile sul mercato entro la fine di giugno, ovvero poco prima del termine del secondo trimestre del 2023, non sembra affatto improbabile.