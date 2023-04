Macbook Air da 15', nuove conferme per il lancio: arriverà alla WWDC?

Analisti ed esperti di settore sono ormai convinti che il macbook Air da 15" sia in arrivo, con una release già fissata per la WWDC. Oggi, però, è una fonte estremamente affidabile, nota per i suoi legami con il mondo Apple, a conferma che il Macbook Air da 15" esiste davvero e che la sua commercializzazione è imminente.

La notizia arriva da Mark Gurman, redattore di Bloomberg e da sempre una delle voci più autorevoli dell'industria, che spiega che il Macbook Air con schermo da 15" è brevemente comparso nei log per sviluppatori dell'App Store di Apple. La Mela Morsicata starebbe dunque ultimando i preparativi per il lancio del device, che dovrebbe avvenire durante il keynote Apple della WWDC 2023, fissato per il 5 giugno.

Secondo il giornalista di Bloomberg, il Macbook Air da 15" non avrà un chip M3, come inizialmente rumoreggiato, ma si limiterà al chip M2 "base", lo stesso già montato sui Macbook Air da 13" lanciati alla WWDC del 2022. Il chip dovrebbe avere una CPU a 8 Core e una GPU a 10 Core, insieme a 8 GB di RAM. Il codename del dispositivo sarebbe "Mac15,3", il che sembra significare che la diagonale dello schermo del device sarà da 15,3" (e non da 15,6", come previsto da alcuni insider).

Ciò significa anche che, come ampiamente prevedibile, i chip M3 non saranno alla WWDC 2023: la carne al fuoco durante la conferenza, d'altro canto, sarà già molta, poiché i rumor indicano che essa sarà il trampolino di lancio del Macbook da 15", del nuovo Mac Pro con chip M2 Extreme e, soprattutto, del visore in Mixed-Reality di Apple, chiamato Reality Pro (o Apple AR dagli addetti ai lavori).

Lato software, alla WWDC saranno presentati iOS 17 e macOS 14: proprio per questo motivo, il Macbook Air da 15" comparso nei developer log dell'App Store ha sistema operativo macOS 14, e non macOS 13 Ventura. Ovviamente, al lancio il laptop arriverà con il sistema operativo per Macbook di attuale generazione, ma il listing conferma che i test su macOS 14 sono ormai ad una fase piuttosto avanzata.