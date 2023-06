Macbook Air da 15", il parere di iFixit: un gioiello di design, ma la riparabilità delude

Ormai sono passate un paio di settimane dalla presentazione del Macbook Air M2 da 15", e il nuovo laptop di Cupertino si è fatto strada nelle case di molti utenti e fan della Mela Morsicata. Puntuale come un orologio svizzero, il teardown del Macbook Air M2 da 15" di iFixit ci svela cosa dobbiamo aspettarci dal device e dalla sua riparabilità.

Negli scorsi giorni, per la verità, i primi teardown del dispositivo ci avevano mostrato, tra le altre cose, che la Logic Board del Macbook Air M2 è stata ridimensionata da Apple per fare spazio ad un sistema di altoparlanti più potenti, ma anche che l'SSD del Macbook Air da 15" da 256 GB è meno performante di quello dei modelli da 256 GB, 1 TB e 2 TB.

Ora, invece, il teardown di iFixit ci spiega che il design del Macbook Air M2 da 15" è identico, o perlomeno molto simile, a quello del modello da 13" dello stesso device, con l'unica differenza di peso riscontrabile nei due speaker aggiuntivi ai lati della Logic Board, che pure si è leggermente ridimensionata. Ovviamente, i due altoparlanti extra sono stati integrati grazie alle dimensioni maggiori del device, garantite dal nuovo display da 15,6" integrato da Apple sul laptop.

Parimenti, iFixit conferma che l'SSD da 256 GB è più lento di quelli da 512 GB, da 1 TB e da 2 TB, dal momento che il modello base del Macbook, quello da 256 GB, ha un solo chip NAND per la lettura e la scrittura dei dati, mentre le versioni più performanti ne presentano due. Ovviamente, poi, SSD e RAM non possono essere sostituiti, aggiornati o migliorati dall'utente, come già avviene per tutti gli altri laptop di Cupertino di nuova generazione.

iFixit, infine, ha criticato Apple per non aver integrato alcuna possibilità di riparazione o di upgrade "in casa" da parte degli utenti: in caso di malfunzionamento del device, infatti, la Logic Board rimane essenzialmente coperta da altre componenti e dallo chassis del laptop, rendendo impossibile risolvere i problemi hardware in autonomia. Ancora una volta, dunque, l'unica soluzione è quella di recarsi presso un Apple Store o un riparatore autorizzato.