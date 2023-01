MacBook Air da 15 pollici in arrivo nel 2023, improbabile un modello da 12 pollici

Se il 2023 non porterà grosse novità per molti prodotti Apple, per la gamma di MacBook sono in arrivo delle importanti modifiche. A riferirlo è sempre Mark Gurman di Bloomberg, nell’ultimo numero della sua newsletter Power On inviata agli iscritti.

Secondo quanto affermato, Apple avrebbe in programma di lanciare un MacBook Air da 15 pollici nel 2023, mentre è improbabile vedere un MacBook da 12 pollici nel corso dell’anno in corso, nonostante alcuni rumor emersi in passato lo davano praticamente per certo.

Non è chiaro che tipo di scheda tecnica proporrà questo nuovo laptop da 15”, ma è probabile che sia basato sul chip M2 presentato lo scorso anno. I pannelli dovrebbero essere da 15,5 pollici e in precedenza anche l’analista Ross Young aveva svelato che i partner di Apple avrebbero iniziato la produzione nel primo trimestre del 2023, segno che il lancio potrebbe avvenire già nel corso della prossima primavera.

Particolarmente interessante però è la parte sul MacBook da 12 pollici, di cui Gurman aveva parlato anche in precedenza puntando ad un lancio tra fine 2023 ed inizio 2024. Oggi invece arriva il passo indietro: il notebook più piccolo non è nella roadmap a breve termine dell’azienda e non vedrà la luce prossimamente.

Nella stessa newsletter, Gurman fa anche il punto sul visore per la realtà aumentata di Apple, che potrebbe essere svelato già nel corso della WWDC 2023.