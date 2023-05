Il nuovo MacBook Air da 15 pollici è pronto: Apple lo presenterà alla WWDC

Come riportato dal popolare giornalista Mark Gurman nella newsletter settimanale Power On, Apple avrebbe intenzione di annunciare il presunto MacBook Air da 15 pollici di cui si parla da tempo il prossimo giugno in occasione della WWDC 2023.

Nella newsletter inviata agli iscritti, Gurman ha spiegato che insieme al nuovo watchOS 10, iOS 17 e tutti gli altri aggiornamenti, oltre che all’attesissimo visore Apple AR, Tim Cook e soci dovrebbero svelare anche il MacBook Air da 15 pollici.

Non si tratta della prima volta che si parla di questo laptop, ma è la prima volta che viene praticamente data per certa la presenza del MacBook Air da 15 pollici all’evento in programma il prossimo Giugno.

Al di la delle dimensioni dello schermo, le incognite intorno alla scheda tecnica sono tante: resta da capire se sarà basato sul chip M2 standard oppure su una versione più potente. L’analista Ming-Chi Kuo spinge per l’M2 basic, ma non sono da escludere più configurazioni.

Non sono segnalate modifiche al design, invece: atteso il notch nel display, una fotocamera a 1080p, una porta di ricarica MagSafe 3, due ingressi USB-C/Thunderbolt 3, un jack per le cuffie da 3,5mm, una Magic Keyboard con switch a forbice, pulsante per Touch ID e Trackpad Force Touch.