Il nuovo MacBook Air da 15 pollici è quasi pronto: lancio alla WWDC 2023?

Un nuovo rapporto publicato dall’analista Ross Young sostiene che la produzione dei pannelli per il MacBook Air da 15 pollici sarebbe iniziata a febbraio ed incrementata a marzo, e ad aprile sarebbe previsto un ulteriore aumento.

Ciò lascia intuire che il lancio del nuovo laptop potrebbe avvenire già nel corso della WWDC 2023 in programma a giugno, sebbene lo stesso Young nella newsletter inviata agli iscritti abbia specificato che non conosce la “tempistica precisa del lancio” ma presume possa vedere la luce tra “fine aprile ed inizio maggio”.

In precedenza lo stesso Young aveva suggerito che il MacBook Air da 15 pollici potrebbe essere lanciato ad Aprile, ma alla luce delle ultime novità appare improbabile. Apple almeno ad oggi non ha annunciato alcun evento di lancio, ma non è da escludere che lo presenti tramite un comunicato stampa, un metodo a cui si è affidata anche in altre circostanze. Tuttavia, con la WWDC in arrivo tra meno di due mesi è più probabile che la Mela attenda ancora qualche settimana per togliere il velo dal suo nuovo computer nel corso della conferenza annuale.

Le voci suggeriscono che il MacBook Air potrebbe avere un display da 15,5 pollici, al pari del MacBook pro da 15,4 pollici ora fuori produzione, ed andrebbe a posizionarsi tra l’Air da 13,6 pollici ed il Pro da 16 pollici, rappresentando un’ottima scelta per molti utenti.

Nel corso della WWDC, Apple potrebbe presentare anche il nuovissimo chip M3 che secondo le indiscrezioni sarà il più avanzato di sempre grazie al nodo N3E di TSMC.