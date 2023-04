Macbook Air da 15', è tutto pronto: lancio alla WWDC, secondo un analista

Già a inizio marzo avevamo riportato che il Macbook Air da 15" sarebbe arrivato alla WWDC del prossimo giugno, e ora un nuovo leak sembra avvalorare questa ipotesi. Un noto analista, infatti, ha spiegato che la produzione del Macbook Air da 15" è iniziata negli scorsi giorni, giusto in tempo per un lancio ad inizio estate.

A rivelarlo è Ross Young di Display Supply Chain Consultants, che ha spiegato che i primi Macbook Air da 15" sono entrati in produzione nelle scorse ore, mentre gli stock iniziali del dispositivo saranno pronti per "fine aprile o inizio maggio". Improbabile però che il laptop di Cupertino venga lanciato prima della WWDC, visto che dovrebbe essere una delle star della conferenza Apple per sviluppatori, insieme ad Apple AR e al nuovo Mac Pro.

Per quanto riguarda l'hardware del device, per ora sappiamo per certo che esso avrà uno schermo da 15,5" e che si affiancherà al Macbook Air da 13,6" con chip M2 lanciato lo scorso giugno, sempre alla WWDC. Con questo device, che prenderà il posto del defunto Macbook Pro con display da 15,4", Apple dovrebbe completare la lineup Macbook, che sarà così composta da ben cinque proposte diverse, ovvero:

Macbook Pro da 13"

Macbook Air da 13"

Macbook Pro da 14"

Macbook Air da 15"

Macbook Pro da 16"

Sembra inoltre che il design del nuovo Macbook Air sarà pressoché identico a quello della versione da 13" dello scorso anno. Secondo alcuni rumor, il laptop potrebbe però montare già un chip M3, al posto di un M2: in questo modo, Apple lancerebbe i chip M3 in anticipo sulla sua tabella di marcia, magari nella speranza di ravvivare un mercato che, negli ultimi mesi, si è dimostrato piuttosto lento.