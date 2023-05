Macbook Air da 15', ormai ci siamo: prime unità pronte per la vendita, lancio imminente?

Ormai è quasi certo: il lancio del Macbook M2 Air da 15" si terrà nel corso della WWDC di giugno, quando Apple dovrebbe presentare il laptop al grande pubblico. A confermare ulteriormente l'imminente annuncio del device, pare ora che i fornitori di Apple stiano accumulando scorte del Macbook Air da 15" in preparazione per l'inizio delle vendite.

A riportarlo è DigiTimes, portale taiwanese noto per aver più volte, in passato, ottenuto leak e "soffiate" di peso da fornitori e produttori legati ad Apple. Oggi, la testata di Taipei ci spiega che il Macbook Air M2 da 15" sarà presentato durante il keynote inaugurale della WWDC, che si terrà il 5 maggio. Nello stesso contesto, Apple presenterà anche Apple AR e il suo software, xrOS, insieme a iOS 17 e macOS 14.

La fonte ha anche riportato che, nonostante il lancio del Macbook Air da 15", le vendite di Macbook del 2023 si ridurranno di qualche punto percentuale, a causa principalmente della concomitanza di due fattori, ovvero un rallentamento generale delle vendite di Apple, certificato anche dai dati della scorsa trimestrale, e la mancanza di lanci significativi di Mac e Macbook fino a inizio 2024, quando infine il colosso di Cupertino dovrebbe svelare i chip M3.

DigiTimes, poi, spiega di aspettarsi che la configurazione del Macbook Air da 15" comprenderà un chip M2 "base" e diverse configurazioni per la GPU, esattamente come già avviene per gli altri laptop di Cupertino e come è stato già anticipato dall'analista Ming-Chi Kuo. Come il modello da 13", inoltre, quello con schermo da 15" avrà un notch per la fotocamera, la quale avrà risoluzione 1080p, una porta di ricarica MagSafe 3, due porte Thunderbolt 3, un jack audio da 3,5 mm, un pulsante per il Touch ID e un trackpad Force Touch.