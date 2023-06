Macbook Air da 15', svelati i segreti di batteria e design: il software abbatte i consumi

Il Macbook Air da 15" è stato presentato da Apple durante la WWDC di inizio giugno. In parallelo con l'inizio della disponibilità del portatile nei negozi della Mela Morsicata, gli ingegneri di Cupertino si sono lasciati andare ad alcune interessanti dichiarazioni sul design del Macbook Air M2 da 15".

La Vicepresidente di Apple per l'Ingegneria Hardware Kate Bergeron, nelle scorse ore, ha rilasciato un'intervista a Tom's Guide nella quale spiega le feature specifiche del nuovo laptop di Cupertino, focalizzandosi in particolare sul design del Macbook Air M2 da 15", sul suo nuovo display di grandi dimensioni e sui due altoparlanti aggiuntivi al di sotto della scocca.

Innanzitutto, Bergeron ha elogiato il design della batteria del Macbook di nuova generazione, nonché quello del sistema di raffreddamento del portatile. Queste due caratteristiche, infatti, sarebbero alla base di un'autonomia senza precedenti per un macchina con schermo da 15", pari a quella del Macbook Air M2 da 13", che però possiede uno schermo di dimensioni significativamente minori. "Dobbiamo decisamente ringraziare i sistemi di loop nel controllo del raffreddamento e le ottimizzazioni software per questo risultato", ha spiegato l'executive di Cupertino.

La dirigente Apple ha poi aggiunto che "il flusso di lavoro di chi possiede un Macbook Air, in media, è molto frenetico. Ciò significa che questi utenti devono magari fare qualcosa per alcuni minuti, poi spostarsi dal computer, che così deve solamente gestire dei processi piuttosto leggeri in background, o magari non deve fare nulla. Sfruttando questo sistema di utilizzo, possiamo ritoccare alcuni parametri nel chip e nel software per trarre massimo vantaggio da questi momenti "morti" e ridurre i consumi al minimo".

Interessantissima è invece la risposta data da Bergeron sulla possibilità di aggiungere un'altra porta USB-C o un lettore di schede SD sul Macbook Air M2 da 15": "crediamo che il design attuale sia in linea con la richiesta del pubblico di un prodotto il più sottile e leggerlo possibile", riporta la Vicepresidente di Apple. Insomma, sembra che le porte aggiuntive non siano mai state in programma: difficile, a questo punto, che esse debuttino sul Macbook Air M3 da 15", in arrivo tra fine 2024 e inizio 2025.