MacBook Air 15 ufficiale alla WWDC 2023: 12 volte più veloce della versione Intel

Non bisogna dimenticare che l'evento WWDC di Apple è ormai un appuntamento fisso anche per gli appassionati di tecnologia in generale (viste le importanti novità in arrivo). Non sorprende dunque che sia proprio questo contesto ad aver ospitato l'annuncio di MacBook Air 15.

Per quel che concerne quest'ultimo, che rappresenta il più recente prodotto in ambito Mac, si punta innanzitutto a un design sottile, visto che ciò a cui si fa riferimento è un portatile spesso appena 11,5mm. Stando a quanto indicato da Apple direttamente sul palco della WWDC 2023, si tratta del laptop da 15 pollici più sottile presente sul mercato.

Arrivando alle altre caratteristiche tecniche di MacBook Air 15, troviamo anche la presenza di un jack audio per le cuffie. Tuttavia, i principali reveal legati al prodotto, che potete approfondire anche mediante l'infografica presente in calce alla notizia, sono relativi al fatto che l'autonomia stimata arriva fino a 18 ore, nonché che a livello di performance si fa riferimento a una soluzione 12x più veloce del più rapido dei MacBook su base Intel. Il chip è l'M2 e il pacchetto viene completato anche da fino a 2TB di storage, fino a 24GB di memoria e un comparto audio che dispone di sei speaker.

I preorder per l'estero partono già dalla giornata del 5 giugno 2023, mentre l'effettiva disponibilità inizierà la settimana seguente l'evento. Il prezzo? 1.299 dollari, anche se ci sarà una versione Education del portatile che avrà invece un costo di 1.199 dollari.