Macbook Air 2022, arrivano i primi benchmark: il chip M2 surclassa l'M1

I preordini dei Macbook Air M2 sono appena iniziati in tutto il mondo, ma già pare che qualcuno abbia messo le mani sul nuovo laptop di Apple e l'abbia testato con alcuni benchmark. Per la gioia dei fan, pare che le performance del nuovo Macbook Air siano in linea con quelle del Macbook Pro 2022.

La notizia era già nell'aria da tempo, specie dal momento che i due portatili utilizzano lo stesso chip Apple Silicon M2. Tuttavia, tra i due dispositivi vi è ancora una differenza non da poco, ovvero l'utilizzo del sistema di active cooling, presente solo sul modello Pro del device. Tale tecnologia di raffreddamento, tecnicamente, dovrebbe garantire al Macbook Pro M2 delle performance migliori rispetto alla controparte della linea Air.

I test eseguiti dall'utente Mr. Macintosh su Twitter, però, mostrano che le cose stanno diversamente. I test sul Macbook Air M2, effettuati tramite GeekBench, mostrano infatti un risultato di 1.899 punti in Single-Core e 8.965 punti in Multi-Core. Al contrario, i test effettuati sui Macbook Pro M2 danno un risultato di 1.919 punti in Single-Core e di 8.928 punti in Multi-Core.

In altre parole, tra i due device non sembra esserci virtualmente alcuna disparità né in single-core né in multi-core. La vera differenza dovrebbe invece risiedere nel salto generazione tra chip M1 e M2, che però per ora nessuno è riuscito a verificare con dei dati "puri" alla mano.

Secondo Apple, tuttavia, il chip M2 dovrebbe garantire un miglioramento del 18% nella CPU e del 35% nella GPU, insieme ad un Neural Engine più veloce del 40%. In percentuale, rifacendoci ai benchmark di GeekBench e confrontandoli con quelli dei chip M1, pare che l'M2 montato sul Macbook Air di nuova generazione sia più veloce dell'11,50% in single-core e del 19,50% in multi-core.