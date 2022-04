Macbook Air 2022 in arrivo dopo l'estate, potrebbe non avere il chip M2

Dopo aver scoperto che Macbook Air 2022 riceverà un redesign completo e che potrebbe avere uno schermo più grande di quello dei dispositivi che l'hanno preceduto, trapela oggi un'interessante indiscrezione circa la finestra di lancio del laptop Apple, che potrebbe arrivare sul mercato più tardi del previsto.

La notizia arriva dal portale DigiTimes, che in un report conferma che il nuovo Macbook Air arriverà nella seconda metà del 2022, probabilmente con un evento di lancio fissato a settembre o a ottobre. Ciò dovrebbe anche significare che, accanto alla conferenza della WWDC 2022 di Apple, non dovrebbero esserci altri lanci di prodotti da parte di Cupertino fino a dopo l'estate.

La finestra di lancio lasciata trapelare dal giornale taiwanese, comunque, si avvicina molto a quanto teorizzato a inizio marzo dal giornalista di Bloomberg Mark Gurman, secondo il quale Macbook Air 2022 sarebbe arrivato a settembre, insieme ad iPhone 14.

Più nello specifico, il report di DigiTimes, che cita come fonti alcuni fornitori di componenti per i laptop Apple, spiega che "il lancio dei nuovi Macbook Air di Apple è programmato per la seconda metà del 2022 e dovrebbe favorire un aumento delle vendite nel comparto laptop per l'azienda. La nostra fonte indica anche che le vendite dei Macbook Pro rilasciati nel tardo 2021 sono leggermente diminuite nel 2022, pur mantenendosi su valori al di sopra di quelli previsti da Apple".

A quanto pare, nella seconda metà di quest'anno dovremmo vedere il lancio di Macbook Air in due versioni, una con schermo da 13,6", leggermente più grande del Macbook da 13,3" attualmente in commercio, ed una con schermo da 15,2", che potrebbe però essere semplicemente chiamata "Macbook", senza la dicitura "Air".

Entrambi i device dovrebbero utilizzare il chip M2 di Apple nella sua versione standard, benché secondo l'analista Ming-Chi Kuo essi potrebbero ancora mantenere il chip M1, magari in una versione leggermente rivista e migliorata. A prescindere dal nome del chip utilizzato, comunque, esso dovrebbe avere una CPU a 8 Core e una GPU a 9 o 10 Core, a seconda del modello di laptop prescelto.