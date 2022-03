Macbook Air 2022 avrà schermi più grandi del previsto, ma niente display Mini-LED

Dopo aver scoperto che i prossimi Macbook Air si faranno attendere almeno fino al 2022 inoltrato, è oggi un altro rumor a darci ulteriori informazioni sui dispositivi che comporranno la lineup Air dei prossimi anni. In particolare, secondo l'analista Ross Young, i nuovi Macbook avranno schermi più grandi rispetto ai predecessori.

Solo pochi giorni fa era emerso che Apple fosse al lavoro su un Macbook Air da 15", la cui uscita sarebbe stata programmata per inizio 2023. L'indiscrezione è in realtà stata smentita dall'analista Ming-Chi Kuo, secondo cui quello da 15" sarebbe un Macbook di una lineup completamente nuova. Tuttavia, secondo Ross Young Macbook Air 2022 sarà venduto in due versioni, una con schermo di circa 13" e una con display da circa 15".

Secondo Young, il device da 13" avrà in realtà una diagonale leggermente più ampia del previsto, pari a 13,6", che lo renderebbe il più grande Macbook Air di sempre, benché comunque con uno schermo più piccolo di quello di Macbook Pro 2021, che nella sua configurazione di base arriva a 14,2". Accompagna questa speculazione l'indiscrezione secondo cui Macbook Air 2022 riceverà un redesign piuttosto importante anche dello chassis, che lo renderà più simile a Macbook Pro 2021, incorporando anche un notch in cima al display.

Passando al Macbook da 15", secondo Ross Young esso avrà un display da 15,2", leggermente più piccolo di quello dei Macbook Pro da 16" messi in vendita nel 2019 e poi nel 2021. Le speculazioni di Ross Young sono avvalorate da dei rumor fatti trapelare lo scorso anno da Mark Gurman, giornalista di Bloomberg, secondo cui Apple sarebbe al lavoro su un Macbook Air dalle dimensioni più generose dei predecessori.

A prescindere dal fatto che il dispositivo si chiami "Macbook Air" o semplicemente "Macbook", comunque, il laptop dovrebbe avere caratteristiche tecniche simili ad un Macbook Air, integrando sotto la scocca un chip M2 base. Inoltre, secondo Young il dispositivo avrà dei bordi molto sottili, che permetteranno di ridurre al minimo le dimensioni del device, che risulterà decisamente più piccolo del Macbook Pro da 16".

Infine, secondo l'analista nessuno dei due Macbook avrà un display Mini-LED o il refresh rate dinamico ProMotion. La questione rimane comunque piuttosto dibattuta, dal momento che molti altri report dicono esattamente il contrario, ovvero che la tecnologia Mini-LED verrà integrata proprio a partire dal 2022 su Macbook Air.