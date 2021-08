MacBook Air 2022: nuovo design, tanti colori e un incredibile display: ecco i dettagli

Mentre ci avviciniamo sempre di più al tradizionale evento di fine settembre, abbiamo appreso che la produzione di massa dei prossimi MacBook Pro è iniziata correttamente. Sempre rimanendo nel campo degli ultraportatili di Cupertino, ecco le novità sulla linea Air.

La nuova ondata di indiscrezioni arriva direttamente dal noto analista Ming-Chi Kuo che, in una recente annotazione, avrebbe confermato una volta per tutte la volontà di Apple di segnare un netto solco rispetto al passato.

I nuovi MacBook Air avranno, secondo Kuo, un design completamente rivisitato, un display mini-LED di ultima generazione e, analogamente a quanto avvenuto per i nuovi iMac con chip M1, un'ampia gamma di colorazioni a disposizione dell'utente.

Una progettazione tutta nuova anche sotto il guscio. I nuovi Air dovrebbero infatti arrivare sul mercato con un chip Apple Silicon rimaneggiato. Ultima novità, ma non per importanza, riguarda il possibile ritorno del connettore MagSafe laterale per l'alimentazione.

Fra gli interrogativi dell'analista permane il dubbio sull'eventuale uscita di produzione dell'attuale, ottima generazione, del quale tra l'altro abbiamo parlato nella nostra recensione dei nuovi MacBook Air con chip M1.

Qualora il modello precedente venisse dismesso definitivamente, è probabile che il nuovo MacBook Air con schermo mini-LED vada a sostituirlo, prendendone il posto a 999 dollari.