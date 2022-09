MacBook Air 2022 e Pro 2021 al prezzo più basso di sempre su Amazon

Qualche giorno fa abbiamo visto la gamma iPhone 13 in offerta su Amazon quasi al prezzo minimo storico. Ebbene, questa volta abbiamo delle grandi promozioni su altri dispositivi firmati Apple: eccovi MacBook Air e Pro al prezzo più basso di sempre su Amazon grazie a iniziative lanciate proprio in questi giorni.

Parliamo nello specifico dei modelli MacBook Air 2022 dotato di chip M2 e MacBook Pro 2021 con chip M1 Pro:

2022 Apple PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6", 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Mezzanotte: 1.376,10 euro (1.529 euro)

con chip M2: display Liquid Retina 13,6", 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Mezzanotte: 1.376,10 euro (1.529 euro) 2021 Apple MacBook Pro (14", Chip Apple M1 Pro con CPU 8-core e GPU 14‑core, 16GB RAM, 512GB SSD) - Grigio siderale: 1.916,10 euro (2.349 euro)

In entrambi i casi, come già anticipato, si tocca il prezzo più basso di sempre. Il colosso dell’e-commerce si occuperà di vendita e spedizione, permettendo ai clienti di effettuare il pagamento in unica soluzione, oppure selezionando tra il piano a 5 rate mensili senza interessi di Amazon e le mensilità Tasso Zero firmate Cofidis. La consegna è gratuita e garantita in un giorno ai clienti Prime.

È possibile aggiungere anche AppleCare+ per tre anni pagando una quota aggiuntiva a partire da 229 euro, semplicemente ponendo la spunta sull’opzione dedicata sotto il pulsante “Acquista ora”.

Avvertiamo i lettori interessati che non siamo a conoscenza di alcuna data di termine di queste offerte; pertanto, è consigliabile procedere rapidamente con l’acquisto nel caso in cui vogliate uno dei due MacBook citati.

