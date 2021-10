Macbook Air 2022 sarà sottilissimo: ecco i primi render trapelati online

Negli scorsi giorni, l'esperto Mark Gurman aveva parlato di diversi prodotti Apple in arrivo a inizio 2022, tra cui anche i nuovi Macbook Air. Dopo la presentazione dei Macbook Pro 2021, infatti, i rumor sui laptop di Apple non hanno fatto che intensificarsi. L'ultimo leak sui dispositivi riguarda i loro render, che sono appena trapelati online.

I render sono stati pubblicati da Jon Prosser e Ian Zelbo, entrambi noti insider del mondo Apple, che hanno anche confermato l'uscita a inizio 2022 dei dispositivi. Le immagini confermano anzitutto l'inserimento del notch anche su Macbook Air, che era già dato per scontato da molti esperti.

Da quanto emerso in rete apprendiamo anche che i nuovi Macbook Air saranno sottilissimi e che adotteranno la cornice bianca attorno allo schermo, rimasta inutilizzata dalla versione del 2010 dei laptop di Cupertino, anche se questa volta i bordi del display saranno più sottili che in passato.

I render permettono di dare un'occhiata anche alle porte di cui sarà dotato il dispositivo, che saranno una MagSafe 3, due Thunderbolt 4 e un jack audio da 3,5 mm. Dunque, i prossimi laptop Apple non confermeranno il ritorno alle porte HDMI e SDXC di Macbook Pro, né avranno una porta USB, come speravano molti utenti.

I render, comunque, non sono stati prodotti da Apple, ma sono stati realizzati da Zelbo, che dice però di aver visto un prototipo di Macbook Air 2022 e di essersi basato su di esso per le immagini, che trovate al link in calce a questa notizia. Né Zelbo né Prosser si sono espressi sulla scheda tecnica del device, anche se alcuni leak sulle specifiche tecniche di Macbook Air sono trapelati la scorsa settimana.