MacBook Air ed AirTag in offerta su Amazon: raggiunto il minimo storico

Non c'è solo il nuovo volantino Trony nel weekend di Ferragosto. Amazon infatti propone due sconti molto interessanti su altrettanti prodotti Apple, che possono essere acquistati a prezzi molto convenienti rispetto a quelli di listino. Si tratta delle AirTag e del MacBook Air con chip M1.

Sconti Amazon del 14 Agosto 2021

Apple AirTag : 33,99 Euro (35 Euro)

: 33,99 Euro (35 Euro) 2020 Apple MacBook Air con Chip Apple M1 (13", 8GB RAM, 256GB SSD) - Grigio siderale: 976,90 Euro (1159 Euro)

Per AirTag Amazon evidenzia che la consegna senza costi aggiuntivi è prevista per giovedì 19 Agosto 2021 per i clienti Prime, per coloro che effettuano l'ordine entro 19 ore e 3 minuti. Nella scheda infatti si legge che "è richiesto un tempo di consegna più elevato rispetto a quello solitamente necessario per gli articoli Prime".

Per quanto riguarda il MacBook Air con M1, invece, la spedizione senza costi aggiuntivi con Prime garantisce l'arrivo a casa per venerdì 20 Agosto 2021. Anche in questo caso è presente l'indicazione direttamente nella scheda del prodotto, dov'è possibile scegliere anche il pagamento in cinque rate mensili Amazon da 195,38 Euro al mese. E' anche disponibile la protezione aggiuntiva AppleCare+ per MacBook Air della durata di tre anni, al prezzo di 199 Euro da pagare una tantum.