MacBook Air con chip M2 ed SSD da 512Gb in offerta su Amazon oggi 6 Gennaio 2023

Ancora sconti su Amazon. Anche l'Epifania porta con se tante offerte, e la promozione che segnaliamo oggi 6 Gennaio 2023 riguarda il MacBook Air con chip M2, che nella versione con SSD da 512 gigabyte viene proposta ad un prezzo inferiore di oltre 200 Euro rispetto a quello di listino.

Di seguito i dettagli:

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6", 8GB di RAM, 512GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Galassia: 1.609 Euro (1.879 Euro)

Amazon permette di effettuare anche il pagamento in cinque rate mensili da 321,80 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero.

La consegna è garantita, senza costi aggiuntivi, per lunedì 9 Gennaio 2023 per coloro che effettuano l'ordine entro quattro ore dal momento in cui stiamo scrivendo. La disponibilità è immediata, ma come sempre in casi come questi consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in quanto le unità scontate potrebbero andare sold out rapidamente. Il prezzo ovviamente si riferisce al momento in cui è stata scritta questa notizia e non garantiamo che tra qualche giorno sia disponibile ancora lo sconto: Amazon nella scheda prodotto non ha fornito alcuna indicazione sul numero di unità disponibili.

Tramite la scheda è possibile anche aggiungere la garanzia AppleCare+ per M2 a 229 Euro.