Macbook Air 2022, dietrofront: avrà il chip M2 e sarà presentato a settembre

Dopo aver scoperto che Macbook Air arriverà dopo l'estate e che potrebbe non montare il chip M2, arriva oggi un altro rumor che sembra sconfessare, almeno in parte, il precedente. In particolare, secondo le ultime indiscrezioni il Macbook Air avrà il chip M2 e un notch del tutto simile a quello dei Macbook Pro 2021.

La notizia, riportata da iDropNews, spiega che la scelta di integrare il notch in posizione centrale sullo schermo del device è dovuta ad un più ampio restyling del form factor di Macbook Air, che potrebbe anche ricevere uno schermo più grande in entrambe le sue varianti, che quest'anno dovrebbero essere da 13,6" e da 15,2" (quest'ultima, però, potrebbe chiamarsi semplicemente "Macbook").

Nonostante la presenza del notch, tuttavia, Macbook Air 2022 non avrà il Face ID, che però potrebbe essere lanciato a partire dalla prossima generazione di Macbook Air, in arrivo con ogni probabilità nel 2024. Il restyling del design dei laptop di Cupertino, inoltre, dovrebbe passare anche per la riduzione dei bordi e dello spessore di Macbook Air, che potrebbero diventare veramente sottili, in modo da garantire un ampliamento dello schermo senza aumentare le dimensioni del device, che ne ridurrebbero la portabilità.

Sfortunatamente, l'ingrandimento del display non dovrebbe portare con sé né un pannello mini-LED né la tecnologia ProMotion, che dunque rimarranno limitati ai Macbook Pro di Apple: nulla di nuovo sotto questo fronte, perché le ultime indiscrezioni sullo schermo di Macbook Air rilasciate dall'insider Ross Young spiegavano esattamente la stessa cosa.

Sotto la scocca, invece, iDropNews conferma che Macbook Air 2022 avrà un chip M2, ma anche che dovrebbe essere il primo device ad essere lanciato con un chip Apple Silicon di seconda generazione e l'unico a ricevere il chip "base", insieme al massimo all'iPad Pro di nuova generazione. Queste informazioni, tuttavia, contrastano con una recentissima previsione di Ming-Chi Kuo, secondo cui Macbook Air 2022 monterà il chip M1X e sarà l'ultimo device di Cupertino con un SoC Apple Silicon di prima generazione.

Infine, il portale specializzato in notizie dal mondo Apple spiega che il nuovo Macbook Air arriverà a settembre e sarà probabilmente annunciato durante lo stesso keynote in cui verrà presentato anche iPhone 14.