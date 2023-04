MacBook Air M1 da 256GB in offerta su Amazon per il weekend

In aggiunta al nuovo volantino Trony di Aprile 2023, arrivano quest’oggi anche le offerte di Amazon che in occasione del weekend propone una serie di sconti molto interessanti tra cui figura il MacBook Air da 13 pollici con processore M1 ed SSD da 256 gigabyte, su cui è possibile godere di un’ottima riduzione.

Di seguito i dettagli:

Apple MacBook Air 2020: Chip M1, Display Retina 13”, 8GB RAM, 256GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID - Argento: 899 Euro (1229 Euro)

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita tra il 10 e l’11 Maggio 2023 per coloro che effettuano l’ordine in giornata odierna, e la consegna e spedizione è gestita direttamente da Amazon. Si tratta di uno sconto sicuramente molto interessante, su uno dei laptop più apprezzati degli ultimi tempi che raggiunge uno dei prezzi più bassi della sua storia su Amazon, come certificato anche dai dati di Keepa.

L’offerta, almeno nel momento in cui stiamo scrivendo, è disponibile solo su questa colorazione e le altre vengono commercializzate ad altri prezzi.

Nessuna informazione sulla data di scadenza delle promozioni, e come sempre in casi come questi consigliamo di effettuare l’ordine a stretto giro di orologio per poterne approfittare e non lasciarvelo sfuggire.