MacBook Air M1, quasi 300 Euro di sconto su Amazon per il Black Friday

Nell'ambito delle numerose offerte del Black Friday 2022, Amazon propone uno sconto molto interessante sul MacBook Air 2020 da 13 pollici, con chip M1, 8 gigabyte di RAM ed SSD da 256 gigabyte, su cui si possono risparmiare quasi 300 Euro rispetto al prezzo di listino.

Di seguito i dettagli dell'offerta:

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip Apple M1, Display Retina 13", 8GB RAM, 256GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID - Grigio siderale: 959 Euro (1.229 Euro)

La consegna è prevista, senza costi aggiuntivi ovviamente, tra il 16 ed il 19 Dicembre 2022 prossimo per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna. Amazon mette anche a disposizione il pagamento in cinque rate mensili da 191,80 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero.

Disponibile anche la possibilità di effettuare il reso fino al 31 Gennaio 2023 per coloro che concludono gli ordini fino al 31 Dicembre 2022.

Tramite la scheda prodotto Amazon permette anche di aggiungere vari extra, come la AppleCare+ per MacBook Air della durata di tre anni a 199 Euro, oltre che mouse, cavi, tastiere ed adattatori di vario tipo.

Nessuna informazione sulla data di scadenza della promozione ma come sempre in casi come questi consigliamo di concludere l'ordine rapidamente in caso d'interesse.