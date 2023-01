MacBook Air M1 a ben 330 euro in meno da Unieuro, che prezzo!

Il Vero Fuoritutto di Unieuro è ancora attivo, data la conclusione posticipata al 2 febbraio 2023. In queste ultime giornate di validità bisogna dunque cogliere l’occasione e acquistare qualche dispositivo in offerta, tra cui il MacBook Air con chip M1 a 330 euro in meno; essendo il modello del 2020, si tratta di un prezzo davvero ottimo.

Il computer portatile in questione si presenta con il chip proprietario Apple Silicon M1 composto da 16 core lato CPU, GPU proprietaria e dotato del Neural Engine. Lato memoria troviamo un singolo SSD da 256 GB accompagnato da 8 GB di RAM, mentre il display in dotazione è il pannello Retina proprietario con diagonale di 13,3 pollici e risoluzione pari a 2560 x 1600 pixel.

Grazie a questa promozione ora attiva presso la detta catena di distribuzione italiana il prezzo scende da 1.229 euro a 899 euro, ovvero del 26% rispetto al listino. Il pagamento può essere comunque effettuato in unica soluzione o in tre rate senza interessi grazie a Klarna e PayPal. La consegna a domicilio viene stimata nelle giornate tra 1° febbraio 2023 e 4 febbraio, ma solo in caso di acquisto completato entro le 23:59 di oggi, 30 gennaio 2023. In alternativa, il ritiro in negozio è gratuito.

Essendo una promozione valida sia online, sia presso i punti vendita in tutta Italia, potete scegliere voi come effettuare l’acquisto.

