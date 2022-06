Macbook Air M1, si allungano i tempi di spedizione: colpa del lancio delle versioni M2?

Si fanno sempre più insistenti le notizie circa l'arrivo di un nuovo Macbook Air nel corso della WWDC 2022 di Apple. Questa volta, però, a suggerire l'arrivo di un nuovo laptop di Cupertino non sono rumor e leak, ma la stessa Apple, poiché pare che i tempi di spedizione dei Macbook M1 si siano allungati di molto.

Stando a quanto riporta 9to5Mac, i Macbook Air M1 non sono disponibili immediatamente sullo store americano di Apple, come dimostra l'immagine riportata in calce. Benché i Macbook Air abbiano subito ritardi a causa dei recenti lockdown cinesi, è piuttosto strano che invece i Macbook Pro con chip M1 Pro e M1 Max, che teoricamente dovevano essere persino più colpiti delle controparti di fascia bassa in termini di disponibilità, siano ancora tranquillamente disponibili sullo store di Apple.

In effetti, i modelli Air sembrano attualmente essere gli unici Mac M1 con problemi nelle consegne, che secondo alcuni utenti sarebbero dovuti non tanto a ritardi produttivi o logistici causati dalla pandemia in Cina, ma più che altro all'imminente lancio dei nuovi Macbook Air con chip M2, che potrebbe avvenire alla WWDC, programmata tra meno di una settimana.

Al momento, comunque, le prime spedizioni di Macbook Air, quelle relativi ai modelli di base, sono programmate tra l'8 e il 15 giugno prossimi, poco dopo il keynote di Apple alla Worldwide Developers Conference. Se invece desiderate acquistare un Macbook Air con storage e RAM più capienti, invece, la lista di attesa si allunga di settimane, fino alla fine di giugno o all'inizio di Luglio.

Rimane comunque la possibilità di comprare Macbook Air immediatamente negli Apple Store, sfruttando le scorte di device con chip M1 dei negozi fisici, anche se al momento un acquisto simile, con il lancio di un dispositivo di nuova generazione dietro l'angolo, sembra essere decisamente sconsigliabile.