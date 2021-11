MacBook Air M1 ed Apple Watch 6 superano il Black Friday: super sconti su Amazon

Nonostante il Black Friday e Cyber Monday siano ormai passati, Amazon continua a proporre offerte molto interessanti in vista del Natale. Degne di nota sono due promozioni lanciate oggi 30 Novembre 2021 su altrettanti prodotti Apple: Apple Watch Series 6 e MacBook Air con processore M1.

Di seguito le due promozioni protagoniste:

(GPS + Cellular, 44 mm) Cassa in acciaio inossidabile color oro con Loop Cassa in maglia milanese color oro: 691,09 Euro (839 Euro) 2020 Apple MacBook Air con Chip Apple M1 (13", 8GB RAM, 256GB SSD) - Argento: 909 Euro (1159 Euro)

Le stime di consegna, però, non sono immediate: per il MacBook Air è necessario attendere 1-2 mesi per la spedizione e l'arrivo a casa secondo le previsioni Amazon è indicato tra il 17 Dicembre ed il 3 Gennaio 2021. Non si tratta quindi di un'ottima occasione se avete intenzione di regalarlo per Natale. Amazon permette anche di effettuare il pagamento in cinque rate mensili da 181,80 Euro al mese per cinque mesi, e tramite la scheda prodotto si può anche aggiungere la protezione AppleCare+ per MacBook Air al prezzo di 199 Euro per tre anni.

Discorso diverso per Apple Watch Series 6, il cui arrivo a casa è previsto per il 3 Dicembre 2021. Il pagamento in cinque rate mensili è invece da 138,22 Euro al mese.