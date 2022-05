MacBook Air con M1 cala di prezzo su Amazon: in offerta al minimo storico

Ancora offerte su Amazon in questo lunedì di Maggio 2022. In giornata odierna, infatti, cala di prezzo sul colosso di Seattle il MacBook Air con chip M1, che raggiunge il minimo storico, con un risparmio importante rispetto al prezzo di listino.

Di seguito i dettagli:

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip Apple M1, Display Retina 13", 8GB RAM, 256GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID - Argento: 919 Euro (1159 Euro)

Occorre sottolineare che la consegna non è garantita a stretto giro di orologio, ma in 1-2 mesi: nello specifico, l'arrivo a casa è previsto tra il 23 Maggio ed il 15 Giugno 2022, effettuando l'ordine in giornata odierna.

E' disponibile anche il pagamento in cinque rate mensili Amazon da 183,80 euro al mese, ovviamente a costo zero ed interessi zero. Tramite la scheda prodotto è anche possibile aggiungere la protezione aggiuntiva AppleCare+ per MacBook Air, della durata di 3 anni, a 199 Euro.

Nessuna informazione sulla data di scadenza della promozione, ma come sempre consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.

Qualche ora fa, su queste pagine abbiamo anche riportato le promozioni Amazon in occasione della Acer Week su un'ampia gamma di laptop da gaming, che per i prossimi 5 giorni saranno disponibili a prezzi ridotti.