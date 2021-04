MacBook Air M1 e Motorola Moto G 5G sono i best buy del weekend: super sconti su Amazon

Nemmeno nel fine settimana di Pasqua si fermano le promozioni di Amazon ed in generale delle catene di distribuzione. Dopo aver parlato del nuovo volantino di Trony che sarà attivo fino al 16 Aprile, infatti, ci spostiamo sulla piattaforma di Jeff Bezos che propone due veri e propri best buy.

Apple MacBook Air (13", Chip Apple M1 con CPU 8-core e GPU 7‑core, 8GB RAM, 256GB SSD) - Grigio siderale: 1039 Euro

(13", Chip Apple M1 con CPU 8-core e GPU 7‑core, 8GB RAM, 256GB SSD) - Grigio siderale: 1039 Euro Motorola moto g 5G (tripla cam 48 MP, batteria 5000 mAH, 5G, 6/128 GB, Display 6.7" Max Vision Full HD+, Dual SIM, Android 10), Volcanic Grey: 279,90 Euro

Particolarmente interessante è la promozione sul nuovissimo MacBook Air M1, che raggiunge il minimo storico rispetto ai 1.159 Euro di lancio e di listino. La promozione sul Motorola Moto G 5G invece scadrà domani, domenica 4 Aprile 2021, motivo per cui in caso d'interesse consigliamo di effettuare il pagamento a stretto giro di orologio onde evitare problemi.

Per quanto riguarda il MacBook, la consegna senza costi aggiuntivi viene garantita entro giovedì 8 Aprile, ed ovviamente beneficia di tutti i vantaggi previsti dal Prime inclusa la possibilità di effettuare il pagamento in cinque rate mensili a tasso zero e spese zero. E' anche possibile aggiungere la garanzia supplementare AppleCare+.