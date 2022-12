MacBook Air con M1 ed SSD da 256 gigabyte in offerta su Amazon oggi 13 Dicembre

Poco dopo aver segnalato l'offerta di Amazon su iPhone 14, torniamo sul sito del colosso degli e-commerce per riportare una promozione molto interessante su un altro prodotto Apple. Questa volta si tratta del MacBook Air con processore M1 ed SSD da 256 gigabyte, su cui si può risparmiare il 20%.

Di seguito i dettagli dello sconto:

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip Apple M1, Display Retina 13", 8GB RAM, 256GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID - Grigio siderale: 979 Euro (1.229 Euro)

Amazon permette anche di effettuare il pagamento in cinque rate mensili da 195,80 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero, oltre che la rateizzazione con Cofidis da scegliere direttamente al check out.

Il risparmio quindi è del 20% rispetto al prezzo consigliato di 1.229 Euro, ed è vicino al minimo storico raggiunto in passato quando era arrivato a scendere a 959 Euro a ridosso del Black Friday e Cyber Monday.

Tramite la scheda prodotto è anche possibile aggiungere la garanzia AppleCare+ per MacBook Air della durata di tre anni pagando un sovrapprezzo di 199 Euro: basta semplicemente spuntare la casella dedicata ed il gioco è fatto. Il prodotto beneficia di tutti i vantaggi del Prime, inclusa la possibilità di effettuare il reso fino al 31 Gennaio 2023.