Macbook Air M1 ed SSD Western Digital da 2 terabyte in sconto al minimo storico su Amazon

Dopo aver parlato dela Tech Week di eBay, ci spostiamo nuovamente su Amazon dove troviamo in giornata odierna degli sconti molto interessanti su alcuni prodotti d'elettronica ed informatica, tra cui un MacBook Air ed un SSD esterno a marchio Western Digital.

Sconti Amazon del 12 Marzo 2021

(13", Chip Apple M1 con CPU 8-core e GPU 8‑core, 8GB RAM, 512GB SSD) - Grigio siderale: 1.294,90 Euro (1.429 Euro) WD 2TB My Passport SSD portatile con tecnologia NVMe, USB-C, fino a 1.050 MB/s in lettura, fino a 1000MB/s in scrittura, Oro: 265,77 Euro

Per quanto concerne il MacBook, la consegna viene garantita senza costi aggiuntivi entro lunedì 15 Marzo 2021 per coloro che effettueranno l'ordine entro 5 ore dal momento in cui stiamo scrivendo. Tramite la scheda prodotto è anche possibile aggiungere la protezione extra AppleCare+ per MacBook e MacBook Air della durata di tre anni al prezzo di 249 Euro, semplicemente spuntando la casella dedicata.

Anche sull'SSD Western Digital la consegna è garantita a stretto giro di orologio entro lunedì 15 Marzo, sempre ordinando nelle prossime cinque ore.

Ovviamente entrambi i prodotti beneficiano della spedizione Prime e di tutti i vantaggi previsti dal programma di abbonamento. Nessuna informazione sulla data di scadenza delle promozioni.