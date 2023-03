Macbook Air M1 in super-sconto su Amazon: è in vendita al minimo storico!

Dopo aver visto i due laptop scontati da Mediaworld per il weekend, un altro interessantissimo sconto su un PC portatile arriva da Amazon. Questa volta, però, in saldo troviamo il Macbook Air M1 di Apple, che nelle scorse ore ha raggiunto il minimo storico sulle pagine dell'ecommerce di Jeff Bezos.

La versione in sconto del device è quella con chip Apple Silicon M1, 8 GB di RAM e 256 GB di SSD: come per tutti i Mac e Macbook di ultima generazione, vi ricordiamo che RAM e memoria interna del Macbook Air M1 non possono essere sostituite o aumentate, ma il chip M1 dovrebbe garantirvi tutta la potenza necessaria alle azioni di tutti i giorni, rendendo il device perfetto per studenti, universitari e per tutti quei lavori che possono essere svolti da casa o in mobilità.

Proposto con uno sconto del 27%, il dispositivo viene venduto a 899 Euro, contro i 1.229 Euro del prezzo di listino. A 899 Euro, il laptop si trova al minimo storico per una versione nuova di pacca, superato verso il basso solo per limitati periodi e solo da alcune promozioni Warehouse Deal sull'usato e ricondizionato. Insomma, quella di questi giorni è un'offerta da non lasciarsi scappare.

Al momento, la promozione è valida solo sulle varianti Argento e Grigio Siderale del Macbook Air M1, mentre la versione Oro si trova in vendita a 1.095,99 Euro, l'11% in meno del prezzo di listino. In tutti e tre i casi, il laptop ha un display Retina da 13", una tastiera retroilluminata con pulsante per il login tramite Touch ID e una videocamera HD per FaceTime.

Se l'idea di acquistare un laptop con poco più di due anni sulle spalle non vi piace, sappiate che il Macbook Air M1 resta, nonostante un lancio avvenuto nel "lontano" 2020, un portatile di tutto rispetto, specie per chi non desidera utilizzare il device per applicativi pesanti come l'editing di video, il rendering 3D e il gaming (che comunque resta ampiamente sconsigliato su Mac): merito sicuramente dell'architettura Apple Silicon M1, che si dimostra ancora competitiva dopo due anni dal lancio.