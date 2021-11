MacBook Air M1 torna in super sconto su Amazon per il Black Friday 2021

Torna il super sconto di Amazon sul MacBook Air 2020 di Apple con processore M1. In occasione del Black Friday 2021, il colosso di Seattle permette di godere di uno sconto superiore a 250 Euro sul laptop base della compagnia di Cupertino.

Di seguito la configurazione che viene proposta a prezzo ridotto:

2020 Apple MacBook Air con Chip Apple M1 (13", 8GB RAM, 256GB SSD) - Argento: 899 Euro (1159 Euro)

La riduzione netta è quindi del 22%, pari a 260 Euro, ed Amazon permette anche di effettuare il pagamento in cinque rate mensili da 179,80 Euro. La consegna, senza costi aggiuntivi, è però garantita solo tra il 14 Dicembre 2021 ed il 5 Gennaio 2022 per i clienti Prime, ma nonostante la disponibilità non immediata è comunque già possibile bloccarlo al prezzo vantaggioso.

Non abbiamo alcuna informazione sulla data di scadenza della promozione, e come sempre consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.

Tramite la scheda prodotto è anche possibile aggiungere la garanzia aggiunta per MacBook Air AppleCare+, della durata di 3 anni, al prezzo di 199 Euro, oltre che vari accessori extra come le AirPods Pro, l'adattatore multiporta USB-C ad AV, l'alimentatore MagSafe 2 da 45W per MacBook Air ed altro.

