Anche il Macbook Air M2 da 13' è compatibile con il Bluetooth 5.3: era ora!

Apple ha lanciato il Macbook Air M2 da 15" durante la WWDC 2023, ma ciò non significa che il supporto per il "fratello minore" del nuovo laptop di Cupertino, il Macbook Air M2 da 13", sia terminato. Al contrario, oggi il Macbook Air M2 riceve una nuova feature di grande importanza: ecco di quale si tratta.

Stando a quanto spiega la pagina delle specifiche tecniche del laptop sul sito web di Apple, il Macbook Air M2 da 13" ora supporta il Bluetooth 5.3. Al lancio, il chip M2 utilizzato dal device supportava solo il Bluetooth 5.0, meno stabile e meno affidabile dello standard di nuova generazione. Con ogni probabilità, l'aggiornamento è stato implementato per mantenere il device da 13" al passo con la versione da 15" del Macbook Air dotato dello stesso chip.

Infatti, il Macbook Air M2 da 15" è stato lanciato con supporto nativo per il Bluetooth 5.3: ciò significa che il portatile presentato da Apple alla WWDC 2023 si connette più rapidamente agli accessori smart e offre una connessione più stabile, nonché meno energivora. Tuttavia, d'ora in poi anche tutti i Macbook Air M2 da 13" godranno dei medesimi miglioramenti.

In generale, il Bluetooth 5.3 viene supportato da quasi tutti gli iDevice lanciati dopo settembre 2022, tra cui i tutti i nuovi Mac, iPhone, iPad Pro e Apple Watch, nonché le AirPods Pro 2 e tutti i modelli in arrivo in futuro delle cuffie di Cupertino.

Sfortunatamente, però, vi ricordiamo che sia il Macbook Air M2 da 15" che quello da 13" non supportano il Wi-Fi 6E, limitandosi (per il momento) al Wi-Fi 6. Altri Mac lanciati di recente, come i Macbook Pro con chip M2 Pro e M2 Max, invece, sono compatibili anche con il Wi-Fi 6E.