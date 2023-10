MacBook Air M2 da 13' in sconto da Mediaworld a pochi giorni dal keynote Apple

Quando mancano sempre meno giorni al keynote Apple del 31 Ottobre 2023, Mediaworld propone una serie di sconti molto interessanti sui MacBook Air da 13 pollici con chip M2, che la settimana prossima potrebbero essere “rinfrescati” con l’aggiunta del nuovo Apple Silicon M3. Gli sconti abbracciano tutte le colorazioni.

Di seguito il listino:

Apple MacBook Air 13'', Chip M2, 8 CPU 8 GPU, 256GB, (2022), Galassia: 1199 Euro (1349 Euro)

Apple MacBook Air 13'', Chip M2, 8 CPU 8 GPU, 256GB, (2022), Argento: 1199 Euro(1349 Euro)

Apple MacBook Air 13'', Chip M2, 8 CPU 8 GPU, 256GB, (2022), Grigio Siderale: 1199 Euro (1529,99 Euro)

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita tra il 27 ed il 31 Ottobre 2023 per coloro che effettuano l’ordine in giornata odierna, motivo per cui consigliamo di effettuare l’ordine a stretto giro di orologio in caso d’interesse nei confronti di uno dei modelli in questione. Disponibile anche il ritiro gratuito in negozio dal 31 Ottobre.