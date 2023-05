Macbook Air M2 da 15', manca poco: aumenta la produzione, in vendita già a giugno?

A inizio maggio, vi avevamo raccontato che i Macbook Air da 15" sono ormai pronti per essere messi in vendita. Oggi, a un paio di settimane dalla WWDC di giugno, emerge che uno dei principali fornitori di Apple starebbe già producendo i Macbook Air da 15" in massa, giusto in tempo per un lancio ad inizio estate.

La notizia arriva da Macrumors, che però cita a sua volta una nota dell'analista Erik Woodring, di Morgan Stanley. Secondo Woodring, Quanta Computer, il principale fornitore di Apple nel settore dei laptop e dei desktop, avrebbe previsto un aumento netto delle vendite dei suoi prodotti e nell'output di produzione per il terzo trimestre del 2023, che coprirà i mesi di luglio, agosto e settembre.

Secondo Woodring, questo incremento degli indicatori economici di Quanta deriverebbe dalla produzione dei nuovi Macbook per Apple, la quale dovrebbe concretizzarsi principalmente nei nuovi Macbook Air da 15", anche perché, dopo la WWDC, il colosso di Cupertino non sembra avere altri lanci lato PC in programma almeno fino all'inizio del 2024, quando invece arriveranno i Macbook Air e Pro M3.

La nota di Morgan Stanley e le prospettive di vendita teorizzate da Quanta sono dunque un'ulteriore conferma del fatto che il Macbook Air M2 da 15" esista e sia ormai in procinto di essere lanciato sul mercato globale. Secondo l'analista Ming-Chi Kuo, il nuovo Macbook avrà un chip M2 "base", e non un M2 Pro o un M2 Max, che rimarranno dunque riservati ai Macbook Pro da 14" e da 16".

Stando invece al giornalista di Bloomberg Mark Gurman, la WWDC sarà la cornice del lancio del device, che dunque dovrebbe essere annunciato il prossimo 5 giugno, insieme ad altri device quali il Mac Pro M2 e, soprattutto, il primo visore per la Realtà Mista di Apple, ipoteticamente chiamato Reality Pro. Sempre Gurman ha infine riportato che il nuovo Macbook Air non avrà sostanziali differenze di design rispetto al modello da 13" lanciato lo scorso anno, limitandosi a presentare uno schermo di dimensioni leggermente più grandi.