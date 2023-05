Macbook Air M2 da 15', trapela la scheda tecnica: nuovo chip M2 e batteria più longeva

Ve l'avevamo detto: il Macbook Air M2 da 15" è in arrivo alla WWDC 2023, e potrebbe non essere da solo. Mentre l'evento estivo di Apple si avvicina, vediamo dunque quali saranno le caratteristiche principali del nuovo Macbook Air in uscita nel giro di una settimana.

Pare che Apple presenterà svariati Mac alla WWDC 2023, in quello che potrebbe essere l'evento più lungo di sempre nella storia della Mela Morsicata, che riguarderà dunque tutte le novità lato software del prossimo anno e tanto, tantissimo hardware, a partire da Apple AR e dai nuovi Mac e Macbook. Tra questi ultimi, la proposta "regina" potrebbe essere proprio il nuovo Macbook Air, di cui i leak hanno già raccolto le principali caratteristiche.

Secondo Macrumors, che cita a sua volta l'analista Ross Young, il Macbook Air da 15" avrà uno schermo più grande del Macbook Air M2 lanciato nel 2022, il cui display si fermava a "soli" 13,6". A questo giro, invece, il laptop arriverà a 15,5" di diagonale, che verranno arrotondati per difetto a 15" nel marketing del device. Per quanto ne sappiamo, lo schermo sarà un banale LCD.

L'altra novità di peso del dispositivo dovrebbe essere una batteria nettamente più longeva rispetto a quella del Macbook Air M2 da 13". Ciò dipenderebbe proprio dallo schermo più grande, che, pur drenando più rapidamente la batteria del laptop, causerà un ingrandimento dello chassis del device, con più spazio per una cella più ampia. A quanto pare, il Macbook Air M2 da 15" durerà fino a 20 ore, contro le 18 della versione da 13".

Sotto la scocca, invece, pare che il nuovo Macbook Air avrà un chip M2 "migliorato", che per l'insider Ming-Chi Kuo garantirà una CPU del 18% più veloce e una GPU del 35% più veloce rispetto al chip M2 del Macbook Air da 13", nonché un miglioramento prestazione del Neural Engine del 40% rispetto a quello del chip M1.

Infine, lato connettività, il Macbook Air M2 da 15" supporterà il Wi-Fi 6E, contro il "semplice" Wi-Fi 6 del Macbook Air M2 da 13", e avrà anche il Bluetooth 5.3, che la casa di Cupertino ha recentemente iniziato a implementare su tutti i suoi dispositivi. Insomma, pare che il nuovo Macbook Air non sarà solo una versione "più grossa" di quello dello scorso anno, anzi!