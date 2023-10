MacBook Air M2 ed AirPods 3 in sconto su Amazon: super sconti sui prodotti Apple

Parallelamente ai Dyson Days di Mediaworld, anche Amazon propone oggi un doppio sconto molto interessante su due prodotti a marchio Apple, che possono essere acquistati a prezzi ridotti rispetto a quelli di listino. Si tratta del MacBook Air con chip M2 e le AirPods di terza generazione.

Di seguito i dettagli:

Apple PC Portatile MacBook Air 2022 con chip M2 : display Liquid Retina 13,6", 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Mezzanotte: 1199 Euro (1349 Euro)

: display Liquid Retina 13,6", 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Mezzanotte: 1199 Euro (1349 Euro) Apple AirPods (terza generazione) con custodia di ricarica Lightning ​​​​​​​: 169 Euro (199 Euro)

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per mercoledì 18 Ottobre 2023 per coloro che effettuano l’ordine entro 11 ore e 30 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo la notizia. Amazon propone anche il pagamento in cinque o dodici rate mensili a tasso zero ed interessi zero.

Come sempre, il colosso di Seattle non ha fornito alcuna indicazione sulla data di scadenza della promozione, ed il consiglio è di effettuare l’ordine a stretto giro di orologio in caso d’interesse.