MacBook Air con M2: Amazon ABBATTE il prezzo e scende al MINIMO STORICO

Meno di 1300€ per portarvi a casa quello che definiamo il miglior modo per entrare nel mondo Apple. Dopo il devastante successo del MacBook Air con chip M1, Apple ha voluto fare le cose in grande con il successore, l'M2, donando non solo un aggiornamento sotto la scocca, ma anche un nuovo e ricercato design.

Questa offerta va infatti a coinvolgere proprio la prima generazione di nuovi MacBook Air, che oltre ad M2, più performante della prima versione, guadagnano un interessante re-design. Il notch fa capolino in un display Liquid Retina davvero eccellente per riproduzione dei colori, contrasti e angoli di visione. Il look a mattonella strizza inoltre l'occhio ai fratelli maggiori, i MacBook Pro da 14 e 16 pollici anch'essi usciti negli ultimi anni con la nuova generazione di chip made by Apple. Nel mentre, i nuovissimi chip M3 portano con sé un salto di performance interessante, come si evince dai benchmark. VAI SUBITO ALL'OFFERTA

MacBook Air con chip M2 è oggi in sconto a 1297,95€, cifra più bassa di sempre fin da quando è stato lanciato nel luglio 2023. La colorazione in offerta è la raffinata Galassia, quindi sarete al sicuro dalle ditate e dai segni che la colorazione Mezzanotte porta con sé. La RAM è da 8 GB, in accoppiata al performante SSD da 256 GB che vi permetterà di archiviare i vostri documenti con velocità e tranquillità. A migliorare sui nuovi MacBook Air è inoltre la webcam, che guadagna la risoluzione Full HD a 1080p. In altre parole il dispositivo perfetto per chiunque sia alla ricerca di un portatile leggero, dal design raffinato e, soprattutto, della gamma di prodotti Apple, con tutto ciò che ne consegue in termini di usabilità.

