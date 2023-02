Macbook Air M2, in arrivo la variante da 15'? Potrebbe avere 24 ore di autonomia

Già da tempo si parla dell'imminente lancio del Macbook Air da 15" con chip M2, ma fino ad ora di un lancio device non si è ancora saputo nulla. Secondo un rumor, però, le cose potrebbero cambiare molto presto, perché il Macbook Air M2 da 15" sarebbe in arrivo prima del previsto: la sua presentazione, infatti, sarebbe stata anticipata dalla WWDC al mese di aprile.

Secondo Ross Young, di Display Supply Chain Consultants, il nuovo Macbook Air arriverà con un display da ben 15,5" di diagonale, contro i 13,6" della variante lanciata lo scorso luglio. Se tali dimensioni fossero confermate, si tratterebbe del Macbook Air più grande mai lanciato da Apple, collocandosi a metà tra i Macbook Pro da 14" e da 16": in passato, invece, Apple aveva optato per delle dimensioni estremamente contenute per la linea Air, arrivando a proporre una variante con schermo da 11".

Sotto la scocca del laptop troveremo il chip Apple Silicon M2, lo stesso già implementato sul Macbook Air del 2022, lanciato lo scorso giugno. Secondo l'analista Ming-Chi Kuo, il device avrebbe avuto anche una variante con chip M2 Pro, che però sembra essere stata messa da parte dal colosso di Cupertino, forse anche per evitare concorrenza con i Macbook Pro di nuova generazione, lanciati proprio con chip M2 Pro e M2 Max.

Altra novità del Macbook Air M2 sarà la batteria, che dovrebbe beneficiare delle dimensioni maggiori dello chassis del device. Nello specifico, pare che Cupertino doterà il Macbook Air da 15" di una batteria più capiente, che dovrebbe garantire un'autonomia maggiore al device, superando le 18 ore teoricamente garantite da Apple per i modelli da 13,6" e, forse, toccando le 24 ore di autonomia senza necessitare di una ricarica.

Infine, il Macbook Air da 15" supporterà il Wi-Fi 6E e il Bluetooth 5.3: in effetti, Apple ha già introdotto il supporto per il Wi-Fi 6E lo scorso mese sul Mac Mini di nuova generazione, nonché sui Macbook Pro con chip M2 Pro e M2 Max e sugli ultimi iPad Pro.