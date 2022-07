MacBook Air M2 disponibili per preordine da 8 luglio: i prezzi in Italia

I MacBook Air 2022 annunciati a inizio giugno nel corso dell’apertura della WWDC 2022 sono finalmente pronti per arrivare nelle case dei consumatori: anche in Italia, come nel resto del mondo, è stata confermata l’apertura dei preordini per i MacBook Air M2 in data 8 luglio 2022, con disponibilità generale dal 15 luglio.

Questa è effettivamente la prima volta che vedremo in azione la seconda generazione di Apple Silicon con il chip M2, accompagnato poi dal display Liquid Retina da 13,6 pollici con bordi ancor più sottili, MagSafe, nuova fotocamera da 1080p con risoluzione 2x, altoparlanti e microfoni integrati tra tastiera e display e un sistema di raffreddamento attivo.

Venendo ai dettagli pubblicati sul sito italiano Apple in queste ore, la versione con SSD da 256 GB è disponibile a 1.529 Euro IVA inclusa, mentre la versione con 512 GB arriva a 1.879 Euro, sempre IVA compresa. L’attivazione dei preordini del nuovo MacBook Air con chip M2 avverrà alle 14:00 ore italiane dell’8 luglio prossimo, mentre la disponibilità nei negozi è fissata al 15 luglio, e i prezzi resteranno ovviamente gli stessi salvo promozioni.

Una cosa è certa: le scorte saranno ridotte sin dal lancio a causa dei lockdown di Pechino e Shanghai degli scorsi mesi; quindi, potrebbero esserci ritardi nelle spedizioni degli ultimi ordini effettuati.

Nel mentre, i produttori di laptop Windows sono preoccupati in quanto pensano che MacBook Air M2 possa cancellarli dal mercato.